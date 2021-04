Gonçalo Santos acredita na permanência

Gonçalo Santos, um dos jogador mais experientes do Vilafranquense, acredita que a equipa vai garantir a permanência na Liga Sabseg. “Em dezembro decidi vir para Portugal. Em primeiro lugar para recuperar. Só depois é que pensei em jogar. Recebi o convite do Vilafranquense e gostei muito do projeto. Tem muito para crescer. Acredito que vamos conseguir manter-nos na 2ª Liga. É um clube sério e que vai ser forte no futuro, não a curto prazo mas sim a médio prazo.”, disse o médio, de 34 anos, em declarações ao jornal ‘Bom Dia’, do Luxemburgo, lembrando o que está em cima da mesa em termos de infraestruturas:



“Falta um estádio, uma casa. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai fazer um estádio e um centro de estágio e a SAD vai pagar uma renda pela utilização", frisou.



Exemplo do Estoril e o futuro do Vilafranquense



"Na minha opinião, as SAD vieram dar poder financeiro ao futebol. Os clubes viviam de um presidente que gostava muito do futebol ou de famílias como há muitos casos no Norte. Aí investiam dinheiro por amor ao clube. As SAD vieram dar poder financeiro mas não vamos estar aqui a enganar ninguém porque elas existem para que haja retorno. Posso falar do caso do Vilafranquense e do Estoril, que é um caso parecido. A SAD do Estoril foi comprada pela Traffic que tem várias vertentes de negócio, uma delas o agenciamento. Não me recordo ao certo, mas sei que a equipa só subir ao terceiro ou quarto ano. Tiveram de chegar a acordo com quem o Estoril devia dinheiro e trazer pessoas capacitadas para que pudessem elevar o clube. Passados uns tempos, o Estoril subiu. O Vilafranquense também tem um investidor brasileiro que não é o Luiz Andrade, que foi meu presidente no Aves, e que era o presidente quando o Vilafranquense subiu para a 2ª Liga. Vendeu a SAD a outro investidor brasileiro, um senhor chamado Rubens [Parreira]. Com a pandemia nunca cheguei a conhecê-lo, ele nunca viajou para cá. Pelo que sei, o projeto do Vilafranquense é sustentável, está bem estruturado. Falta um estádio onde possa jogar e ter uma casa. Apesar de treinarmos todos os dias no Cevadeiro vamos sempre jogar a Rio Maior. Hoje em dia, não faz muita diferença porque com a pandemia não há público no estádio. Fomos jogar à Póvoa de Varzim e o estádio estava sempre cheio e agora não, tal como em Rio Maior. Isso não altera muito a competitividade nem dá vantagens às outras equipas.



Provavelmente, o Vilafranquense irá jogar mais um ano ou dois fora [do Cevadeiro]. O projeto deste novo investidor é sério e é um pouco como a Traffic quando chegou: pagou as dívidas e está a tornar o Vilafranquense num clube sério, no qual as pessoas acreditam. Num passado recente houve ordenados em atraso, grandes confusões e o Sindicato sempre lá presente. Isso era público. Agora não. Esperemos que nos mantenhamos para crescermos."