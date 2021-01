Gonçalo Santos regressa a Portugal para jogar no Vilafranquense

Gonçalo Santos é reforço do Vilafranquense, segundo Record apurou. O experiente médio português, de 34 anos, regressa a Portugal depois de uma curta passagem pelo Chipre, onde esteve ao serviço do Ethnikos Achnas. O futebolista assinou contrato até junho de 2022 e vai envergar a camisola 13.





"Conheço muito bem a segunda liga portuguesa, a idade é só um número. Espero com ela, ajudar dentro de campo mas também fora dele, com a minha experiência quero ajudar os mais novos, fazêlos perceber a dificuldade desta liga. Assim como, juntar o grupo e fazer com que ele seja ainda mais unido", frisou o novo recruta de João Tralhão na apresentação pelo novo clube, acrescentando o que sente: "Estou de volta e sinto-me muito contente. Em primeiro lugar agradecer ao Vilafranquense o convite. Estou felicíssimo por ter assinado."Em Portugal, Gonçalo Santos já representou a Académica, Tourizense, Santa Clara, Aves e Estoril. Conta ainda com uma passagem pelos croatas do Dínamo Zagreb.Este é o quarto reforço de inverno confirmado para a equipa de João Tralhão. O emblema que está pela segunda época consecutiva na 2ª Liga já viu chegar Evandro Brandão (ex-Maccabi Petah Tikva) Diogo Pinto (ex-Ascoli) . Para a Polónia, saiu o médio Filipe Oliveira (Korona Kielce).