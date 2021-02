Guarda-redes Bruno Diniz quer voltar ao Brasil

Bruno Diniz quer voltar ao Brasil, segundo Record apurou. O guarda-redes brasileiro emprestado pelo Náutico ao Vilafranquense até final da época ainda não teve qualquer oportunidade de ser utilizado pelo técnico João Tralhão que tem optado por Tiago Martins ou Maringá.





O guardião, de 26 anos, arrancou a temporada até como titular, ainda com Quim Machado ao comando dos ribatejanos, mas haveria apenas de cumprir dois encontros oficiais, que findaram com duas derrotas: diante do Benfica B (3-2) e Feirense (4-0).Nos últimos dias, o técnico João Tralhão chamou inclusivamente ao treino o jovem guardião João Paulo, da formação sub-19 do Vilafranquense que agora não compete por força da pandemia. Contudo, o guardião, de apenas 17 anos, não está inscrito na Liga.