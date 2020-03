Henrique Sereno: «Investidor do Vilafranquense está em condições de manter o projeto»

Henrique Sereno abordou o período que o futebol atravessa mas também a indústria em todo o Mundo. O presidente da SAD do Vilafranquense não acredita que os ribatejanos possam ter mudanças de fundo no projeto, ainda antecipando "um rombo".





"O maior problema do Brasil pode ser o risco assumido pelo presidente [Bolsonaro]. Inglaterra está a pagar uma intervenção tardia. Uma postura que no início foi semelhante à da América e Brasil. Espero, sinceramente, que o Brasil não cometa esse erro. Percebe-se que o presidente está desesperado, pois a crise económica será devastadora e não é possível conter a epidemia sem afectar a economia. Apesar de tudo, julgo que o investidor do Vilafranquense está em condições de manter o projeto. Até porque o mais difícil já foi feito", garantiu ao jornal 'Público', face à possibilidade de o investidor brasileiro dos ribatejanos vir a ser afetado explicando, depois, o projeto no futuro."O plano passa por, numa primeira fase, dar prioridade às infraestruturas, para depois apostar forte na subida de divisão. Estou a gostar desta experiência e a adaptar-me rapidamente. É uma posição muito diferente da de jogador, mas estou totalmente focado na gestão desportiva. Na gestão financeira temos pessoas muito experientes e competentes e isso permite-me olhar mais para o futebol, que é a minha área de intervenção", vincou, desvendando que "90 por cento da dívida está saldada" e "falta chegar a acordo com pequenos fornecedores".A pandemia do novo coronavírus parou quase por completo o Vilafranquense mas ainda há quem se desloque todos os dias para trabalhar."Há duas pessoas que continuam a ir ao clube. Todos os outros, em especial treinadores e jogadores, estão em casa. Administrativamente é possível gerir com teletrabalho. Há muitas ferramentas disponíveis. Mas as responsabilidades continuam. Os encargos do clube não desapareceram. As contas de água, luz e manutenção têm que ser pagas. Os campos têm que estar em condições para podermos treinar quando nos for permitido. O relvado é fundamental. Basta uma semana sem tratamento para deitar todo o trabalho de manutenção por terra", afirmou Sereno, de 34 anos.