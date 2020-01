Henrique Sereno: «Queremos limpar a imagem do Vilafranquense e começar do zero»

- Como é que surgiu esta oportunidade de assumir a SAD do Vilafranquense?





HENRIQUE SERENO - Esta oportunidade apareceu há cerca de um ano e meio. Deixei de jogar futebol e conheço a pessoa que investiu aqui. Tínhamos falado muito do clube há já vários anos. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Gostaria de me sedimentar aqui como presidente da SAD. Espero vir a fazer um grande trabalho mas já levo dois anos atrás deste objetivo e finalmente consegui.HS - O nosso intermediário para o negócio foi o [Paulo] Cabral. O Luiz Andrade queria vender o clube estava a passar várias dificuldades. Nós entrámos em contacto com ele e conseguimos fechar o negócio. Foi uma coisa simples: adquirimos a totalidade das ações na posse do Luiz Andrade. Finalmente, entrámos aqui neste projeto.HS - Ele foi apenas intermediário. Já o convidei para vir fazer parte da estrutura, estou à espera que ele se decida.HS – No imediato já fizemos a nossa pequena obrigação que foi saldar os salários em atraso, de todos os jogadores e todo o staff. Inclusivamente pagámos o mês de dezembro para todos irem mais felizes para o natal. Queremos agora limpar toda a dívida da SAD. Espero que em princípio de janeiro tudo esteja resolvido. Queremos limpar a imagem do clube e começar do zero. A partir daqui, sim, transformar este clube e transformar a região do Ribatejo. Espero que a região volte ao mapa do futebol português.