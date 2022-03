Henrique Sereno regressa à presidência da SAD do Vilafranquense

Henrique Sereno é o novo presidente da SAD do Vilafranquense, segundo confirmaram os ribatejanos. Na verdade, trata-se de um regresso às mesmas que o antigo defesa português e internacional pela Seleção Nacional já havia desempenhado entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, cedendo o lugar a Osvaldo Voges.O ex-futebolista, de 36 anos, voltou a representar o emblema de Vila Franca de Xira em janeiro deste ano, agora como vice-presidente da SAD para as relações institucionais. Desta feita, passará a ser o presidente da sociedade, sucedendo a Elias Barquete Arbarello, que está de saída por motivos pessoais, tal como Record adiantou Sereno tornou-se presidente da SAD do Vilafranquense pela primeira vez com a entrada do investidor Rubens Parreira no capital da SAD. O ex-FC Porto e V. Guimarães assumiu, então, funções em dezembro de 2019 para suceder a Luiz Andrade, numa altura em que os unionistas atravessavam um incumprimento salarial de dois meses e várias dívidas por saldar a fornecedores.