Henrique Sereno regressa como vice-presidente da SAD para as relações institucionais

Henrique Sereno está de regresso ao Vilafranquense. O antigo internacional português enquanto futebolista foi presidente da SAD dos ribatejanos em 2020, sucedendo em janeiro desse ano ao brasileiro Luiz Andrade. A saída aconteceu em outubro, também de 2020.Agora, Sereno será vice-presidente da sociedade para as relações institucionais. O presidente Elias Barquete Albarello deu-lhe as boas-vindas deixando que esta entrada sucede "na perspetiva de desenvolver o clube e dar continuidade ao processo de reorganização iniciado no final do ano passado". "A experiência e o conhecimento de Henrique Sereno, assim como o facto de já conhecer o Clube, serão fatores preponderantes para colocar a UD Vilafranquense no patamar competitivo que merece", vincou o líder dos ribatejanos.Henrique Sereno já participou na quinta-feira na reunião que o Vilafranquense realizou juntamente com Pedro Proença e a estrutura da Liga Portugal.