Dioh, Gabriel Pereira e Belkheir cobiçados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Todos fazem a época de estreia no emblema de Vila Franca de Xira. Dioh, ex-Troyes de 23 anos, leva 28 jogos e um golo apontado. Gabriel Pereira, de 22 anos, já chegou aos 31 encontros. Belkheir, que também faz a estreia no Vilafranquense mas não em Portugal, chegou do Leixões e soma oito golos em 33 partidas oficiais aos 23 anos.

O Vilafranquense dificilmente irá segurar os médios Idrissa Dioh, com contrato por mais ano, e Gabriel Pereira, cedido pelo Volta Redonda, e o avançado Menaour Belkheir, segundo melhor marcador da equipa (8 golos), vinculado até 2024. A SAD ribatejana já recebeu abordagens de clubes da Liga Bwin e de alguns estrangeiros.