Izata: «Para o meu desenvolvimento tático foi determinante ter jogado em várias posições»

Diogo Izata joga pela primeira vez na carreira um escalão profissional. O capitão do Vilafranquense, de apenas 23 anos, cumpre a quarta temporada seguida pelos ribatejanos e explicou o que pensa sobre a diferença entre o Campeonato de Portugal e Liga Pro.





"Existe uma diferença entre provas. Na Segunda Liga, todos os jogadores têm muita qualidade e o jogo é mais intenso. Há que dizer que todos os campos têm boas condições", vincou em declarações ao portal 'Fútbol Portugués desde España'. Izata chegou a Vila Franca de Xira em 2016, após passar na formação pela U. Leiria, FC Porto e Sp. Braga. Com a camisola do Vilafranquense, o jogador natural de Alvaiázere atuou quase sempre a médio-defensivo mas em 2019/20 já o vimos como defesa-central ou lateral-direito, polivalência que Izata garantiu ser benéfica."Penso que para o meu desenvolvimento tático foi determinante o facto de ter jogado em posições diferentes ao longo da carreira. Isso fez-me crescer em todos os aspetos, principalmente a nível tático e na interpretação do jogo", vincou o camisola 6 às ordens de Armando Evangelista.O topo do futebol português está no horizonte: "Tenho confiança de que vou chegar mais longe, ambiciono chegar à primeira divisão no futuro."