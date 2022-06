Jaquité abandona Vilafranquense para ter primeira experiência fora de Portugal

João Jaquité abandona o Vilafranquense para ter primeira experiência fora de Portugal a nível sénior. O internacional guineense, de 26 anos, vai jogar em Israel, mais especificamente ao serviço do Hapoel Nof HaGalil, formação que caiu em 2021/22 para a segunda divisão do país.O médio havia assinado pelos ribatejanos até 2023, depois de deixar o Tondela ainda na Liga Bwin, mas abandona a equipa de Vila Franca de Xira depois de uma reta final de temporada com poucos minutos.Jaquité somou 16 presenças oficiais com a camisola dos unionistas na época transata. Em Portugal jogou também no Atlético Povoense e Lusitano Vildemoinhos.