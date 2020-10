Jefferson Santos (ex-Chaves) e José Varela (ex-Aves) vão reforçar Vilafranquense

Antes do fecho do mercado, o Vilafranquense prepara-se para se reforçar com mais dois jogadores, ambos com experiência de 1ª Liga, segundo Record apurou. Para o meio-campo chegará Jefferson Santos, um 'trinco' brasileiro que findou contrato com o Chaves. Nos flavienses, o jogador cumpriu três temporadas, disputando o primeiro escalão entre 2017 e 2019. Ao todo, Jefferson alinhou em 75 jogos oficiais em Trás-os-Montes.





Já para o ataque, o plantel às ordens do técnico Quim Machado aguarda José Varela. O jovem extremo cabo-verdiano, de 23 anos, ficou sem vínculo ao Aves depois da formação avense ver o futebol chegar ao seu término, após um ano de muitas dificuldades. O ágil dianteiro chegou à vila das Aves em 2016 e foi evoluindo até chegar à primeira equipa, realizando um total de 14 encontros na Primeira Liga. Em 2019/20, foi na equipa sub-23 que deu nas vistas com seis golos em 34 encontros na Liga Revelação.Além de Jefferson e Varela, o Vilafranquense oficializou também as contratações de Bruno Ferreira (Gil Vicente), Marcos Vinícius (Chapecoense), Diogo Coelho (Nacional), Fernando Timbó (Londrina), Vítor Bruno (Leixões), Eric Veiga (Aves), Leo Cordeiro (Lusitânia Lourosa), Vitinho (Cova da Piedade), Gabriel Honório (Santa Rita), Rodrigo Rodrigues (Paraná), André Claro (Leixões) e Carlos Fortes (Ittihad Tanger). Leandro Antunes, que regressa do empréstimo ao Marinhense, assim como o ex-júnior André Dias também fazem parte do plantel em 2020/21.