João Amorim assina até final da temporada

João Amorim é o mais recente reforço do Vilafranquense. O médio de 30 anos, que esta época representou os romenos do Brasov (2ª divisão), tendo rescindido contrato no passado dia 28, assina até final da temporada com os ribatejanos, sabeFormado no FC Porto, João Amorim jogou ainda por Gondomar, Trofense, Benfica B, Desp. Aves, UD Oliveirense, Varzim, Arda Kardzhali (Bulgária), Feirense e Penafiel, o último clube antes de rumar à Roménia em agosto do ano passado, onde somou 11 jogos e um golo.