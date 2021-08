João Jaquité deixa Tondela e é confirmado no Vilafranquense

O Vilafranquense oficializou a contratação de João Jaquité a título definitivo, sendo que o Tondela anunciou um "acordo" com o emblema ribatejano. O médio internacional pela Guiné-Bissau deixa o Tondela a que estava ligado desde 2015 para ingressar na 2ª Liga, em Vila Franca de Xira.





"Chegado ao nosso clube ainda nos juniores em janeiro de 2015, Jaquité desde cedo mostrou ser um atleta, mas acima de tudo, um ser humano de uma grandeza e humildade ao alcance de poucos. Connosco cresceu e nós com ele fomos aprendendo a sorrir e a encarar a vida de forma sempre positiva, porque o Jaquité sempre foi sinónimo de boa disposição e de alegria garantida. Agradecemos ao Jaquité a forma sempre profissional com que defendeu, dia após dia, o nosso clube, desejando-lhe a maior das sortes profissionais e pessoais neste novo desafio. Obrigado Jaqui, vamos ter saudades tuas", pode ler-se na mensagem de despedida publicada no site do emblema beirão.Em Portugal, além do Tondela, Jaquité, de 25 anos, jogou também com as camisolas do Atlético Povoense e Lusitano Vildemoinhos.