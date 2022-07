João Mário assina pelo Vilafranquense

João Mário é o mais recente reforço do Vilafranquense. O futebolista, de 28 anos, assinou como jogador livre, depois de ter deixado a Académica que representou nas duas últimas temporadas.O internacional guineense conta com vasta experiência no futebol português e com passagens por Ac. Viseu, Chaves, Atlético e Benfica B.O extremo cumpriu apenas sete presenças oficiais em 2021/22 após recuperar de uma grave lesão, contraída ao serviço da seleção, que o levou a ficar afastado da competição durante cerca de 11 meses. Voltou ao relvados a nível profissional precisamente diante do Vilafranquense, a 19 de fevereiro último.João Mário é o 13º reforço para Rui Borges em 2022/23, depois das confirmações de Pedro Trigueira (Tondela), Fábio Duarte (Benfica B), Bruno Almeida (V. Setúbal), Léo Alaba (São Joseense), Anthony (Estrela Amadora), Júnior Franco (Penafiel), Luís Silva (Varzim), Ricardo Dias (Académica), Edson Farías (Penafiel), Bernardo Martins (assinou em definitivo), Tipote (Estrela da Amadora) e Idrisa Sambú (Gaz Metan). André Ceitil e Nenê renovaram os respetivos contratados e também se mantêm em Vila Franca de Xira.