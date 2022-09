João Mário marcou e Umaro Baldé fez a estreia pela Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau empatou na madrugada deste domingo em Fort-de-France, a capital de Martinica, com a seleção local, a um golo. Os locais marcaram primeiro e o empate, que resultou no placard final (1-1) foi apontado por João Mário.O reforço do Vilafranquense para 2022/23 foi titular e cumpriu os 90 minutos como avançado-centro, neste regresso ao djurtus depois da última internacionalização ter sucedido em março de 2021, diante de Essuatíni.Já Umaro Baldé, um dos titulares do técnico Rui Borges esta temporada, foi lançado no segundo tempo pelo selecionador Baciro Candé e cumpriu a estreia pela principal seleção da Guiné-Bissau aos 23 anos.