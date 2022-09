João Mário regressa à seleção da Guiné-Bissau e Umaro Baldé pode estrear-se

A seleção da Guiné-Bissau conta com dois jogadores do Vilafranquense na convocatória. João Mário regressa para representar o seu país depois da última internacionalização ter sucedido em março de 2021, diante do Essuatíni.O ala, de 28 anos, teve de debelar uma lesão prolongada e esta temporada conta três encontros oficiais pelos ribatejanos. "É sempre uma honra e prazer. Com muito orgulho depois de muito tempo fora, muito feliz por voltar", escreveu o ex-Ac. Viseu nas redes sociais.Já Umaro Baldé, luso-guineense, foi também chamado pelo selecionador Baciro Candé e poderá estrear-se pela Guiné-Bissau aos 23 anos, depois de um arranque fulgurante de temporada. O extremo cumpriu os sete primeiros encontros oficiais da temporada como titular pelo Vilafranquense e apontou ainda um golo.Os djurtus têm um embate de caráter particular agendado com Martinica no sábado, a disputar nas antilhas.