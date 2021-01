João Tralhão: «A jogar desta forma vamos fazer mais golos»

O técnico do Vilafranquense, João Tralhão, perspetivou o jogo desta terça-feira, em Rio Maior, frente ao Vizela, dando os parabéns aos jogadores da formação de Vila Franca de Xira pela atitude demonstrada em campo e nos treinos já que há vários casos de Covid-19 e de lesionados no plantel.





"A ideia não é criar ansiedades à volta do que está ou não a fugir. Temos é de nos centrar naquilo que tem sido a nossa forma de estar que nos levou a fazer um grande jogo com o Leixões, mesmo muito debilitados, como toda a gente sabe. Os jogadores tiveram na sua máxima força, deram tudo. Fomos incríveis na forma como interpretámos o jogo. Jogámos com maior domínio e controlo mas a vitória não surgiu. Fomos punidos com algumas situações que fizeram com que sofrêssemos golo. Não conseguimos marcar as ocasiões de que dispusemos. Há que olhar para a frente, corrigir aquilo que não fizemos tão bem e dar continuidade ao que fizemos bem. Obviamente, queremos ganhar. Estamos numa Liga em que ganhar é fundamental. Garante-nos outro tipo de confiança e posição na tabela. Para ganhar, queremos continuar a fazer bem o processo. É nisso em que estamos muito mais focados do que em relação a deixar fugir a vitória", vincou em declarações ao Facebook da SAD ribatejana."Eu sou treinador e tenho de ver as coisas por essa visão. Nós criamos, estamos a chegar à frente mais vezes, com mais critério e com mais gente bem posicionada. Estamos a criar as situações. Às vezes podemos falhar, podemos acertar. Muitas vezes sentimos que poderia ser golo e a situação não surgiu. A confiança que tenho nos meus jogadores é exatamente igual à que tenho desde o início. É exatamente aquela que vou ter até ao fim. Eles estiveram muito bem no comportamento, fizeram as coisas muito bem. O processo que estão a interpretar está cada vez mais próximo daquilo que nós pretendemos. O Vilafranquense é uma equipa muito mais ofensiva e agressiva no ataque. Está a criar situações de golo. Há que ter essa pontinha de felicidade e confiança porque a jogar desta forma vamos fazer mais golos.""Estamos a prepará-lo da mesma forma. Obviamente, temos as nossas limitações. Toda a gente sabe. Não sou eu que tenho de estar a reforçar essas limitações. Podem ter a certeza que vamos fazer delas uma força, vamos criar um grupo ainda mais forte. Temos de perceber que temos de colocar aqui um fator de superação maior. Temos de colocar esse extra, estamos a fazê-lo. Estou muito satisfeito com a forma como o grupo está a treinar, com a atitude dos jogadores. Esse fator extra que precisamos vai aparecer no jogo de terça-feira, com certeza."