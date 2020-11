João Tralhão analisa embate com Sanjoanense: «Todos os jogos são finais»

João Tralhão analisou o embate da terceira eliminatória da Taça de Portugal diante da Sanjoanense, que o Vilafranquense vai defrontar no domingo, a partir das 15 horas em Rio Maior. Para o técnico dos unionistas, esta é mais uma "final" para ser jogada.





"Para nos, o jogo vai ser encarado da mesma forma. Para nós, a Sanjoanense é uma equipa do Campeonato de Portugal mas que tem muita qualidade. Se calhar um pouco mais [para a divisão em que está]. É uma equipa organizada. Para nós vai ser igual. Tenho dito isso desde que a nossa equipa técnica entrou: todos os jogos são finais. Quero essa atitude dentro do grupo. Estão a mostrá-la durante a semana para que no fim-de-semana aconteça o que nós pretendemos: dar o nosso limite, praticar um bom futebol e ganhar", referiu na antevisão da partida em declarações no Facebook da SAD ribatejana.O técnico português, de 40 anos, estreou-se com dois empates (ante Chaves e Académica) à frente da formação de Vila Franca de Xira e agradeceu a paragem competitiva."Esta paragem deu-nos mais tempo para treinar e mais tempo também para mais assimilar novas ideias e para gerir o esforço de alguns jogadores que, nesta fase, já estão com alguma sobrecarga de minutos. É normal neste momento inédito que estamos a viver com a pandemia. A paragem ajudou-nos bastante no processo de treino. Não há qualquer adjetivo que possa descrever o que eles têm feito nos últimos dias. Este grupo trabalha nos limites, com uma alegria e qualidade enormes. Quando isso acontece, o resultado é fantástico. Vemo-lo no dia-a-dia", vincou Tralhão.