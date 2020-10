João Tralhão antecipa Chaves: «Vamos estar mais concentrados em nós do que no adversário»

João Tralhão vai orientar o primeiro jogo do Vilafranquense em Chaves, já este sábado, em jogo a contar para a 8ª jornada da Segunda Liga. O sucessor de Quim Machado no banco dos unionistas perspetivou um embate complicado mas deixou claro que o foco será mais interno do que pensar no conjunto flaviense.





"Todos os jogos para nós terão o mesmo grau de dificuldade. O Chaves é uma grande equipa, com grandes jogadores, uma equipa bem organizada e com um treinador que tem as ideias bem claras. Vamos encontrar um adversário difícil e vão ser todos assim. O mais importante é que os nossos adversários também nos considerem difíceis. Vamos estar mais concentrados em nós do que propriamente no adversário. Vamos aproveitar aquilo que de bom foi feito pelo antigo treinador. Incluiremos já algumas ideias nossas e vamos centrar-nos muito mais em nós do que no adversário, que tem muita força", explicou o treinador de 40 anos que irá fazer também o primeiro jogo ao serviço de uma equipa sénior."É um grupo de uma qualidade extraordinária. Há jogadores com bastante experiência, há outros que são jovens e querem aparecer. Aquilo que é comum a este grupo é a qualidade. Há aqui muita, tal como há muita vontade e ambição. É isso que queria ver: esta é a mentalidade certa para construirmos aqui algo de muito bom."