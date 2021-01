João Tralhão: «Ao intervalo, o alerta foi para que conseguíssemos manter a consistência»

João Tralhão lamentou o empate final (2-2) diante do Benfica B depois do Vilafranquense ter estado a vencer por dois golos de vantagem em Rio Maior.





"O meu papel não era imaginar ou deixar de imaginar [que a vantagem poderia escapar]. O meu papel era manter a equipa focada no que temos feito, e bem, como ficou evidente na primeira parte. A equipa entrou muito bem, tentámos fazer um jogo controlador, dominámos. Poderíamos dilatar mais um bocadinho ainda a vantagem, mas estamos a jogar contra uma belíssima equipa, bem organizada e com excelentes jogadores também. Ao intervalo, o alerta foi para que conseguíssemos manter a consistência que tínhamos feito na primeira parte. Poderíamos ter sido mais felizes e eficazes numa ou outra situação para acabar com o jogo. O Benfica B reagiu com força. Sabíamos que íamos apanhar uma equipa forte. Só fico com pena que não tenhamos feito o 3-2 naquela ocasião mais flagrante do jogo. Acho que merecíamos hoje esta vitória", afirmou em declarações à Sport TV, deixando elogios ao futebol da Liga Sabseg."Para quem tinha dúvidas que na Segunda Liga se joga bem futebol, que visse este jogo. As duas equipas jogaram um futebol evoluído, já com a complexidade acima do normal. Eu estou satisfeito com a minha equipa. Conseguiu fazer coisas muito boas. Estou satisfeito com o espetáculo que foi bom", vincou Tralhão.