João Tralhão comenta ausências no plantel: «Garanto-vos que vamos com a máxima força»

O Vilafranquense vai a jogo na quinta-feira, em Matosinhos, com um contingente reduzido muito por culpa da Covid-19 e também de algumas lesões. Ainda assim, o técnico dos ribatejanos não utiliza a indisponibilidade dos jogadores como desculpa.





"É um jogo em que vamos fazer exatamente o mesmo que em todos os jogos. Obviamente não é desejável para nenhuma equipa estar limitada pelas suas opções, por que motivo for, sejam quantos forem [ausentes]. Nunca é desejável. É sempre importante ter o maior número de jogadores disponíveis para interpretar um jogo mas o futebol é mesmo assim. Pelo motivo A ou B, nós temos de ir na máxima força com os que temos. Isso é que temos de fazer. Com aqueles que estão disponíveis para jogo, garanto-vos que vamos com a máxima força", vincou João Tralhão em declarações ao Facebook da SAD de Vila Franca de Xira."Espero uma equipa moralizada pelos resultados. Os jogadores estão cada vez mais confiantes dentro da forma que o treinador novo trouxe para a equipa. Mais do que estar focado no Leixões, tenho a convicção que quando entrarmos dentro de campo, vamos estar muito mais moralizados do que eles. Temos de ter uma maior atitude de superação do que eles. Só assim conseguiremos a vitória. O Leixões pode esperar uma equipa a lutar pela vitória."