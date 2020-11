João Tralhão: «Continuar a crescer para que todos os jogos possamos lutar pela vitória»

João Tralhão analisou o embate com a Académica agendado para domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior, naquele que será o primeiro jogo como treinador principal na condição de visitado. O agora técnico do Vilafranquense, de 40 anos, relevou também o plantel que tem em mãos, após pouco mais de uma semana de treinos.





"Vamos fazer neste fim-de-semana aquilo que vamos querer fazer em todos. Fizemo-lo quando entrámos. A equipa tem muita qualidade, tem caráter e demonstrou que é grande, tem grande potencial e uma qualidade individual dos jogadores acima da média. Aquilo que nós queremos é centrarmo-nos em nós, sabendo o que é que queremos para o jogo e continuar a construir esta equipa que sentimos que merece mais do que neste momento temos em relação à tabela classificação [n.d.r. 15º lugar]", reiterou em declarações no Facebook da SAD unionista que empatou (0-0) o primeiro jogo oficial, no reduto do Chaves "O treinador [Rui Borges] tem feito um trabalho fantástico. Já na época passada tinha feito uma grande temporada e está a fazê-lo novamente em 2020/21. Conhece bem a 2ª Liga e tem feito um trabalho extraordinário. A Académica está recheada de talentos. Está na posição em que está porque tem grandes valores individuais mas coletivamente funciona. Nós sabemos que, para derrotar esta equipa, temos de nos centrar em nós, sobretudo. Temos de ser mais fortes do que fomos a semana passada e continuar a crescer para que todos os jogos possamos lutar pela vitória. É o que nós queremos.""O primeiro passo passa sempre por aquilo que nós temos. Temos um grupo com uma qualidade acima da média. Tem muita qualidade. É um grupo com grande caráter e que quer construir algo diferenciado. Não estamos aqui para deixar o dia-a-dia correr. Queremos mais. Essa ambição que é transversal não só ao treinador, à equipa técnica e ao clube, vai ser fundamental para continuarmos centrados em nós para crescermos enquanto grupo e equipa, construindo a imagem que queremos construir. Mais do que o treinador e tudo o que anda à volta, esta equipa já demonstrou em vários momentos que tem caráter e quer ir à luta. É isso que vamos demonstrar, é essa que vai ser a nossa imagem do início ao fim."