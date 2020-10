Está encontrado o sucessor de Quim Machado no banco do Vilafranquense. João Tralhão, de 40 anos, dá o primeiro passo como treinador principal de uma equipa sénior depois de ter sido adjunto de Thierry Henry no Monaco em 2018/19 e deverá ser apresentado já na tarde desta quarta-feira.





Sem clube desde a época passada, Tralhão tem um passado de sucesso na formação do Benfica, clube ao qual esteve ligado durante quase duas décadas. Nos juniores das águias, foi campeão nacional e chegou a duas finais da UEFA Youth League, perdidas para Barcelona e Salzburgo. Deixou o Seixal como treinador de sub-23.O Vilafranquense ocupa a penúltima posição da 2ª Liga ao cabo de sete jornadas, tendo averbado apenas sete pontos.