João Tralhão e o processo de treino: «As coisas começam a ter cada vez mais sentido»

João Tralhão anteviu o embate do Vilafranquense frente ao Académico de Viseu da 15ª jornada da Liga Sabseg, vincando que "cada jogo é uma final".



"É um jogo que vai ter um nível de dificuldade muito elevado. É uma equipa que tem jogadores nucleares de há alguns anos, é uma equipa sólida do ponto de vista do processo. Do que vi em relação ao seu treinador, tem ainda uma organização mais consistente o que nos vai dar problemas. Tem jogadores com muita qualidade. Conhecemos bem as dificuldades. Cada jogo é uma final para nós. Temos de nos focar mais em nós do que propriamente no adversário. O que vamos fazer neste jogo é o que vamos fazer até ao final da época", vincou o técnicos dos ribatejanos em declarações ao Facebook da SAD.





"Seria redutor se dissesse que apenas queria [retirar algo] da segunda parte. Temos o processo em marcha já de há algumas semanas. Desde que entrámos quisemos acrescentar algo novo a este grupo. As coisas começam a ter cada vez mais sentido e ligações para que joguemos como jogámos naquela segunda parte por mais vezes. Na primeira parte, na Póvoa do Varzim, fizemos coisas muito boas. Noutros jogos também o fizemos. Estamos a crescer enquanto equipa. Tivemos esses indicadores muito positivos no último jogo. Obviamente, queremos dar seguimento ao processo que temos feito."