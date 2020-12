João Tralhão: «Estas são as derrotas mais fáceis de gerir»

João Tralhão consentiu a primeira derrota como treinador do Vilafranquense ao quarto jogo, ao perder na condição de visitado diante do Estoril (0-1). Para o técnico de 40 anos, este desaire, em Rio Maior, acaba por ser valorizado pelo oponente, o primeiro classificado da 2ª Liga.





"Estas são as derrotas mais fáceis de gerir. Quem viu o jogo viu a personalidade que tivemos dentro do campo, a forma como lutámos pelo resultado frente a uma excelente equipa que está está em primeiro lugar, motivada pelos resultados e pela forma como joga. Quem está em primeiro tem sempre uma estrelinha diferente. O Estoril foi uma equipa que só conseguiu desbloquear o jogo com uma bola parada. Portanto, saímos desta derrota e a gestão será mais fácil do que se tivessemos um comportamento que não era adequado aquilo que nós pretendemos. Estamos muito satisfeitos com a forma com que defrontámos o primeiro classificado. Obviamente estamos frustrados com o resultado, como ele aconteceu. O caminho faz-se caminhando. Esperamos corrigir já no próximo jogo", referiu em declarações à Sport TV 1."O sentimento agora é o de defrontar a Sanjoanense [quarta-feira, para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal]. Depois, podemos falar sobre isso. O sentimento único é defrontar a Sanjoanense. Agora, temos de recuperar deste jogo, há que perceber o que temos de corrigir e ver o que fizemos de bem. "