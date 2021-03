João Tralhão já não é treinador do Vilafranquense

João Tralhão deixa o comando técnico do Vilafranquense, segundo Record apurou, após uma série de 10 jogos seguidos sem conhecer o sabor da vitória. O técnico português, de 40 anos, não resistiu ao empate nos descontos, frente ao Sp. Covilhã (2-2), a jogar na condição de visitado, no Municipal de Rio Maior. A saída será oficializada ainda esta terça-feira.





O treinador que cumpriu a primeira experiência a orientar uma formação sénior, em Vila Franca de Xira, chegou a 28 de outubro para render Quim Machado no cargo . Ao serviço dos ribatejanos, Tralhão alcançou apenas três triunfos (ante Mafra, Sanjoanense e Arouca) em 13 encontros disputados. Somou ainda seis empates e quatro derrotas. Na Taça de Portugal, caiu aos pés do Benfica (5-0) no Estádio da Luz.O Vilafranquense está no 15º lugar da 2ª Liga, com 22 pontos em 22 pontos, a quatro do primeiro na zona descida: onde figura o Varzim, com 18 pontos, mas mais um jogo disputado. Esta é a segunda presença de sempre do emblema vilafranquense na 2ª Liga, depois da primeira ter sucedido em 2019/20, interrompida abruptamente por conta da pandemia.O próximo encontro dos unionistas acontece no sábado, 17 horas, no reduto do Casa Pia, a contar para a 24ª jornada da LigaSabseg.