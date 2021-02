João Tralhão: «Jogadores que vieram acrescentam algo mais a nível técnico à equipa»

João Tralhão procura para o Vilafranquense a vitória já que foi algo que os ribatejanos não conseguiram alcançar nos últimos cinco jogos, em que apenas lograram somar quatro empates (e uma derrota). O técnico antecipou um jogo diante de um Feirense com uma cultura diferente.





"Antecipamos um jogo que vai ter um grau de dificuldade difícil. O Feirense tem uma cultura de jogar mais para cima [na tabela] cimentada, tem uma equipa muito bem organizada. Tem jogadores de enorme qualidade. Nós sabemos disso. O discurso é sempre o mesmo para nós. Já provámos que podemos bater-nos de igual para igual com qualquer equipa. Sabemos que vamos defrontar um adversário difícil mas vamos com a mentalidade de fazer o que temos feito: praticar um bom futebol e que esse futebol tenha cada vez mais a consequência do que é materializar os golos e sofrer menos para que tenhamos mais vitórias. É com esse intuito que vamos jogar a Santa Maria da Feira", vincou o treinador português, de 40 anos, que avalizou também as mexidas do Vilafraquense no mercado de transferências de inverno."Estou satisfeito com o grupo no seu todo, já o disse várias vezes. O grupo tem muita qualidade. Tem enorme caráter. Isso dá-nos uma segurança muito grande. Os jogadores que vieram acrescentam algo mais tecnicamente à equipa, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de caráter. São jogadores que encaixam perfeitamente na forma de nós estarmos. Foram muito bem recebidos. Integraram-se muito bem nestes primeiros dias. Tenho a certeza que vão ser um acrescento de qualidade para a nossa equipa", reiterou Tralhão abordando as contratações de Evandro Brandão, Nuno Rodrigues, Diogo Pinto, Gonçalo Santos e Yanis Mbombo.