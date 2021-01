João Tralhão: «Jogo com Cova da Piedade é de grau de dificuldade elevado»

João Tralhão manisfestou a necessidade de o Vilafranquense reencontrar-se com o rumo das vitórias no reduto do Cova da Piedade, clube que os ribatejanos defrontam no sábado, após dois empates consecutivos na 2ª Liga: com Varzim e Ac. Viseu.





"Entramos para cada jogo para tentar conquistar os três pontos. Nos últimos dois jogos, tivemos o processo muito bem feito em algumas coisas e há coisas que temos de corrigir, obviamente. Entrámos para ganhar e para conquistar os três pontos. Na minha perspetiva, não os conquistámos mas fizemos por isso. Justificámos a conquista dos três pontos nos últimos dois jogos. A nossa vida é esta: queremos conquistar os três pontos em todos os jogos e estamos a preparar-nos todas as semanas para que isso aconteça", vincou o treinador português, de 40 anos, em declarações ao Facebook do emblema de Vila Franca de Xira."Previsão de jogo difícil? Sim, sem dúvida. O Cova da Piedade tem uma bela equipa, com jogadores bastantes experientes e com bastante qualidade. Há uma mudança de treinador, um fator que resultado em algum desconhecimento do que poderá acontecer, para antecipar alguns cenários. Antecipamos que vamos encontrar uma equipa com bons jogadores e que vai fazer tudo para disputar o jogo como nós. Vai ser um jogo com um grau de dificuldade elevado mas nós estamos focados em nós, concentrados no que somos capazes de fazer e no que teremos de corrigir. Vamos entrar para ganhar e fazer tudo para isso."