João Tralhão: «Merecíamos claramente a vitória»

João Tralhão lamentou que o Vilafranquense não fosse além de um empate no terreno da Oliveirense (2-2) após ter operado uma reviravolta no resultado.





"Desde os 5 minutos começámos a perder face a uma bola parada. Começámos a assumir o jogo e controlámos o jogo. Na primeira parte poderíamos ter feito o empate para poder relançá-lo na segunda parte. Após o intervalo, entrámos com tudo. Mudámos algumas peças do ponto de vista tático o que nos permitiu ter maior controlo. Depois, a equipa baixou um pouco as linhas quando tinha de baixar. Merecíamos claramente a vitória não só por aquilo que fizemos no ataque mas pelo que defendemos. Infelizmente, uma bola parada no último minuto atira-nos para um resultado frustrante. Quem merecia ganhar eramos nós", garantiu o técnico dos ribatejanos, de 40 anos, na 'flash interview' da Sport TV.O treinador dos unionistas apontou para uma luta até ao fim do campeonato com a ambição que o Vilafranquense demonstrou em Oliveira de Azeméis."Não diria [que houve] nervosismo [no banco]. Há uma grande vontade de conquistar os três pontos frente a um adversário difícil, uma boa equipa. Demos a volta ao resultado. A vontade reflete a ambição que nós temos no grupo. As vitórias vão aparecer de certeza absoluta. Hoje merecíamos por completo. No entanto, vamos continuar a nossa luta. Vai ser até ao fim e até ao fim vamos mostrar esta ambição", frisou.