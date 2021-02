João Tralhão: «Não estou muito preocupado com resultados porque sei que vão aparecer»

João Tralhão vai ver o seu Vilafranquense defrontar o atual último classificado da tabela da 2ª Liga, o FC Porto B, mas não aguarda por facilidades este sábado, em Rio Maior.





"O FC Porto, seja a primeira, segunda ou terceira equipa, é sempre forte, recheada de talentos, organizada. Tem feito exibições que não condizem com os resultados e a posição da tabela. Esta 2ª Liga é isto mesmo. Do primeiro ao último classificado, sabemos que qualquer equipa pode ganhar. O FC Porto B é uma equipa forte e que nos vais criar muitas dificuldades. Independentemente da posição na tabela será sempre uma equipa forte", começou por dizer em declarações expressas no Facebook da SAD ribatejana, abordando os progressos da formação de Vila Franca de Xira."O mais importante é termos a convicção daquilo que fazemos e a nossa equipa tem demonstrado todos os jogos que tem sido bastante competente. Tem uma atitude muito boa, procura sempre a vitória e ser comprometida com o processo e o resultado. Temos esta convicção de quem, mais tarde ou mais cedo, esta posição na tabela poderá ser condizente com aquilo que temos feito dentro do campo. É percetível que as equipas estão muito próximas umas das outras. Sou um treinador otimista, agarro-me aos indicadores que temos e os que temos são fantásticos. No último jogo vimos claramente uma equipa a impôr o seu jogo, bem organizada, com um caráter incrível. A qualidade individual está lá toda e a qualidade coletiva está a crescer mais dentro do que pretendemos. Não estou muito preocupado com isso. Tenho a certeza que os resultados vão aparecer", enalteceu."Falar em espicaçar se calhar seria algo duro para este grupo. Eu percebo a questão. Os jogadores não precisam de ser espicaçados porque trabalham no limite. Basta ver o treino de hoje, basta ver os treinos que temos tido ao longo de todo este processo. Estes são jogadores de enorme caráter, têm uma vontade enorme de lutar pelo resultado. Espicaçar os jogadores seria injusto. A equipa tem querido muito, tem um querer e uma raça que orgulha todos os adeptos da União Desportiva Vilafranquense. O futebol vive do resultado. Existe uma ansiedade natural porque o resultado que nós achamos que devia acontecer não está a suceder da forma que estamos a jogar. Eu tenho a certeza absoluta que o nosso papel neste momento é reduzir muito mais os níveis de ansiedade porque o processo está lá."