João Tralhão: «O Mafra é a melhor equipa da 2ª Liga a jogar em casa»

João Tralhão anteviu o embate com o Mafra (segunda-feira às 20h45), o segundo classificado da Segunda Liga, e teceu elogios a um adversário que é a "melhor equipa em casa" no segundo escalão.





"O que acho que vai acontecer neste jogo é que será exatamente o mesmo que fizemos nos anteriores: focarmo-nos em nós mais do que no adversário para tentarmos ser cada vez mais fortes. Vamos encarar o jogo como se fosse uma final. Cada jogo tem a sua história. Não nos vamos esquecer daquilo que andamos a trabalhar, em relação à identidade que queremos criar enquanto grupo. Estamos a construí-la muito bem na minha perspetiva. Sabemos que vamos encontrar um desafio que vai ser difícil. Neste momento, o Mafra é a melhor equipa da 2ª Liga a jogar em casa. É desses desafios que nós gostamos e é por eles que trabalhamos. A 2ª Liga é muito equilibrada. O Mafra é uma excelente equipa, com excelentes jogadores. O Vilafranquense gosta destes desafios. O que vamos fazer em Mafra é o que já fizemos e o que vamos fazer daqui para a frente: jogar o jogo pelo jogo e tentar ganhar", frisou o técnico português de 40 anos em declarações proferidas no Facebook da SAD do Vilafranquense."Temos um misto de sentimentos em relação a isso. Por um lado, queríamos continuar a jogar e a competir porque isso é o dia-a-dia de cada equipa, nós trabalhamos para competir. Por outro, tivemos a possibilidade de trabalhar certas coisas que temos de trabalhar. Estamos a construir algumas coisas diferentes. Se tivesse de optar, obviamente opto por trabalhar para competir. Infelizmente, tivemos essa decisão de não poder jogar para a Taça de Portugal. É algo bastante atual que não afeta só nós ou a Sanjoanense, vai afetar várias equipas como já aconteceu. Não jogámos por esse motivo que afeta agora a sociedade. No entanto, penso que ganhámos algumas coisas. Jogando, já tínhamos também a possibilidade de aplicar o que andamos a treinar mas dá-nos a sensação de ritmo competitivo, algo muito importante.""É preciso enquadrar as situações. Estamos a viver um período muito complexo de gerir. As regras não são completamente iguais para todos. Há quem tenha as suas próprias regras. Varia de pessoa para pessoa. Acredito nas autoridades portuguesas e temos de acreditar enquanto portugueses. Não quero opinar muito para não criar muito ruído à volta do tema. Não quero ser mais um a fazer ruído. Quero é que a pandemia passe rapidamente. Quanto a nós, o futebol sem adeptos está privado do que é o mais importante. Estamos lá dentro para os adeptos. Mais aqui, em particular na nossa equipa, porque sentimos o calor desta raça ribatejana que nos tem acompanhado diariamente, de pessoas que vêm ver os treinos, que nos mandam mensagens. Temos alguma pena de não os poder ter todos os jogos connosco, seja fora ou em casa, para que pudéssemos também transmitir a paixão que temos, pelo jogo. Temos esta filiação pelo clube. Se a sociedade portuguesa continuar a cumprir como cumprimos e continuar a lutar contra esta pandemia com as forças que temos de ter, em breve isto vai voltar ao normal e teremos os adeptos de volta, no Vilafranquense e no futebol mundial."