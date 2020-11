João Tralhão: «Os rapazes fizeram um esforço sobrehumano, viu-se o que eles lutaram»

João Tralhão comentou as palavras do técnico da Académica que referiu que "o empate no final dos 90 minutos traduziu-se num ponto ganho e não em dois perdidos".





"O Rui [Borges] acho que já respondeu, não é? Ficámos com a mesma sensação, com todo o respeito que tenho pela Académica, não só pelo campeonato que estão a fazer mas pela qualidade do trabalho que o treinador está a evidenciar e pela da equipa. O ponto hoje ajusta-se. Não ficámos com a sensação que ganhámos um ponto, a sensação é que ficámos com três por conquistar. Se formos olhar para o jogo e para aquilo que foram as primeira e segunda partes, parece-me que o empate é um resultado ajustado", referiu a, após o nulo do Vilafranquense diante dos estudantes, em Rio Maior "Relativamente ao que foi a nossa evolução de um jogo para o outro, acredito que houve coisas que fizemos melhor, outras que conseguimos manter e fomos consistentes em algumas. Há outras que temos de continuar a corrigir. Estamos a construir uma ideia de jogo, enquanto equipa. Foi isso que pedi aos rapazes. Fizeram um esforço sobrehumano. Viram o que eles correram hoje e o que eles lutaram. Não estou satisfeito com o resultado mas estou com a entrega e qualidade. Sobretudo, com o caráter", acrescentou o técnico que fez apenas o segundo jogo oficial ao serviço dos unionistas."Sabemos que o futebol profissional é de alta velocidade. Na Segunda Liga ainda é maior. Sabemos que qualquer momento que possamos ter para treinar sem competição vai ajudar-nos a gerir muita coisa. Não só o esforço mas também a informação relativamente à nossa ideia. Se tivesse de escolher, teria escolhido esta paragem para gerir tudo."