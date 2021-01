João Tralhão: «Otimista para que consigamos jogar de forma a controlar mais o jogo»

João Tralhão assumiu os destinos do Vilafranquense a 28 de outubro último, rendendo no cargo Quim Machado. O técnico português, de 40 anos, que está na primeira experiência como treinador principal de uma formação sénior acredita que com tempo irá ter uma equipa mais à imagem do que pretende e que a "mentalidade vencedora" se mantém desde o início da profissão.





"Isto é mais uma etapa no meu crescimento porque foram 18 anos de uma grande aprendizagem. Cresci como homem e treinador. Eu próprio preciso de me desafiar noutro tipo de contextos. Algo que eu já aprendi nestes meses é que, apesar de estar a jogar para outro tipo de objetivos, a minha mentalidade não muda. Eu vou para todos os jogos a querer ganhar. Não mudo isso. Na 2ª Liga, os jogos são muitos equilibrados, há equipas com uma força e outras que têm outras forças. Na minha cabeça entro sempre para querer ganhar e para tentar controlar o jogo de alguma forma. Ainda estamos umas etapas abaixo do que queremos fazer e que vamos fazer no futuro, mas nestes meses estou muito satisfeito com muitas coisas que já fomos capazes de fazer, em muitas coisas em que temos crescido. Sobretudo, estou muito otimista para que consigamos jogar de uma determinada forma que nos permita controlar mais e estar mais próximo de vencer do que propriamente estar a lutar pelo resultado até ao fim. Isso, enquanto treinador, desafia-me. Foi uma das conclusões que já tirei nestes poucos meses. Os contextos são diferentes mas a mentalidade vencedora mantenho-a", frisou em declarações no programa de Facebook 'Quarentena da Bola', de Rémulo Jonatas."Não me sinto confortável mas há jogos em que temos de fazer isso, como o jogo do Vizela agora. Foram as condições que nos permitiram lutar pelo jogo. Não é exatamente a forma como gostamos de jogar e estar na competição mas, neste determinado momento, e depois das limitações que tivemos nas duas últimas semanas, era uma forma de podermos controlar o objetivo final: sair do jogo com uma vitória. Não foi possível, saímos com um ponto saboroso, mas não é essa a nossa forma de jogar, na expectativa. Nos jogos passados, já tivemos alguns momentos em que conseguimos fazer o que queríamos. Tentaremos prolongá-los no tempo. Um dos nossos objetivos é ganhar pontos mas ganhá-los a jogar bem, da forma como nós pretendemos. A equipa tem dado bons sinais a esse nível e daí eu estar muito satisfeito com este grupo.""Eu acredito que é possível jogar de uma forma mais controladora, organizada e dominadora, com critério. Isso depende de dois fatores: da tua ideia e da qualidade dos intérpretes. Qualquer equipa tem muito boa qualidade. No que me toca a mim, estou muito satisfeito com a qualidade dos nossos jogadores. Temos muita qualidade ali que nos permite jogar de uma determinada forma. Obviamente, a primeira condição não a tivemos: começar a época do zero para ter o tempo necessário para implementar uma determinada ideia e cometer erros. Para chegar ao tempo da competição e estar mais consolidado, indo ajustando a estratégia de semana a semana. Preparámos outro tipo de tarefa. Mas não se iludam porque na 2ª Liga joga-se muito bom futebol entre as equipas todas. Eu não consigo encontrar uma equipa na 2ª Liga que não tenha organização, uma ideia. Não é só um bom sinal para a 2ª Liga, é um bom sinal para o futebol português."