João Tralhão: «Sabemos a vontade acumulada que temos para alcançar os três pontos»

O Vilafranquense defronta esta segunda-feira o Sporting da Covilhã em embate da 23ª jornada da Liga Sabseg entre equipas que tentam fugir à cauda da tabela. O técnico dos ribatejanos, João Tralhão, teceu elogios aos serranos e antecipou o que o jogo em Rio Maior, casa emprestada da formação de Vila Franca de Xira, pode oferecer.





"Espero um jogo competitivo. Da nossa parte, sabemos o que temos de fazer no jogo, o tipo de motivação que temos e sabemos a vontade acumulada, já de alguns jogos, de tentar trazer os três pontos para casa. O Sp. Covilhã é uma bela equipa, muito competitiva e muito organizada. Tem jogadores com muita qualidade e que sabem o que fazer dentro do campo. Nós estamos centrados em nós e estamos focados em trazer os três pontos", frisou o técnico em declarações às redes sociais da SAD ribatejana."Afeta a nossa e qualquer equipa que não esteja num lugar confortável. No entanto, o trabalho não é afetado. Do ponto de vista emocional, está sempre presente que queremos dar sempre um pouco mais. Queremos estar todos mais focados para ganhar os tais pontos que nos darão uma posição mais confortável na tabela classificativa. Isso é uma energia positiva que temos. A nível de trabalho não. Os rapazes têm sido fantásticos no processo. Têm trabalhado mais e melhor. A esse nível, posso garantir que a rapaziada aqui está muito concentrada, está a dar tudo e está com uma boa energia. Falta-nos só mesmo completar o bom processo que temos feito com mais pontos porque merecíamos."