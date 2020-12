João Tralhão: «Sabia que o Benfica queria decidir o jogo desde início»

O Vilafranquense sofreu uma pesada derrota (5-0) na Luz diante do Benfica e está fora da Taça de Portugal. Após a partida, o técnico dos ribatejanos, João Tralhão, admitiu que os golos dos encarnados na fase inicial do jogo deitaram por terra a estratéagia.





"Sabia que íamos enfrentar uma equipa poderosa e queria decidir o jogo desde início. Até entrámos bem, a fazer o que tínhamos planeado, mas depois o Benfica marca o primeiro, marca o segundo e descontrolámo-nos. Depois fica difícil jogar com o Benfica aqui, motivado, a vencer por 3-0. Tivemos dificuldades e o resultado é espelho do decorrer do jogo. A equipa fez algumas coisas boas que vamos agarrar para o futuro", afirmou o treinador, à TVI 24."Estamos num momento a precisar que venha o Natal, as férias e algum descanso. Fizemos 3 jogos exigentes, com o Estoril, depois na Taça e agora viemos a um dos palcos máximos do futebol português. Puxou muito por nós, reagimos bem na 2.ª parte mas o Benfica obviamente é muito mais forte e hoje demonstrou-o.""Abracei antes de chegar, durante e no fim. O que o futebol traz de melhor são as amizades. Foram muitos anos nesta casa, deixei grandes amizades que são para a vida."