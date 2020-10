João Tralhão: «Sentia-me preparado para dar este passo»

João Tralhão foi oficializado esta quarta-feira como treinador do Vilafranquense até ao final da temporada, naquela que é a primeira experiência enquanto técnico principal numa equipa técnico. O português, de 40 anos, explicou o que sente em declarações proferidas ao Facebook da SAD ribatejana.





Romper com o passado?







Mensagem para os adeptos



"A mensagem é de muito trabalho. Não é o João Tralhão que vai trazer algo, é importante que todos sejamos importantes no clube. Todos vão ser importantes. A união vai ser determinante à cultura e à história do clube. Os adeptos vivem apaixonadamente o clube. A mensagem que posso passar é prometer que no campo vamos dar tudo para que os adeptos se sintam mais próximos deste clube." "Quero deixar uma palavra ao Quim Machado, é um excelente treinador e pessoa. Por algum motivo a coisa não funcionou. O trabalho que ele fez é meritório e daremos continuidade a muitas coisas em comum. Contudo, cada treinador tem as suas ideias. Tenho a minha forma de trabalhar. Vou avaliar o que se pode manter e onde se pode melhorar, tentando ser mais objetivo do ponto de vista do resultado que é disso que estamos todos à espera. ""A mensagem é de muito trabalho. Não é o João Tralhão que vai trazer algo, é importante que todos sejamos importantes no clube. Todos vão ser importantes. A união vai ser determinante à cultura e à história do clube. Os adeptos vivem apaixonadamente o clube. A mensagem que posso passar é prometer que no campo vamos dar tudo para que os adeptos se sintam mais próximos deste clube."

"Mais do que ansiar, sentia-me preparado para dar este passo. Foram muitos anos ligados à formação apesar de algumas experiências nos seniores, com adjunto, e já no Monaco. Nos sub-19 do Benfica, estava num escalão já muito próximo dos seniores que não era ainda futebol profissional. Este era um desafio que fazia sentido para mim", começou por vincar o treinador campeão pelos juniores do Benfica."Mais do que tudo, foi uma honra ter recebido um convite de um clube histórico, de pessoas tão apaixonadas pelo desporto, pelo futebol e pelo clube. Sou da região de Lisboa e conheço muito bem o clube e a sua história. Familiarizei-me com os objetivos e com o projeto. O projeto, para mim, não é mais do que ter boas pessoas e com vontade de trabalhar em união para chegarmos ao mesmo objetivo.""É a máxima. Ando no futebol há muitos anos, ainda que noutros registos, e procuro ser melhor todos os dias, tirando o máximo de toda a gente. Queremos, jogo a jogo, ser cada vez mais competentes e jogar com paixão, alegria e organização. Queremos sair do campo com a sensação que fizemos tudo para ganhar. Quando ganharmos os três pontos, somos mais felizes ainda.""A ideia de jogo tenho, que fui construindo ao longo dos anos. Tenho a minha forma de ver o jogo. O mais importante vai ser como é que esta ideia cola com as características deste plantel. Não sou utópico. Quero saber o que tenho aqui em mãos. Quando trabalharmos com este grupo perceberemos a melhor forma de jogar para que estes jogadores sintam que estão a ser potenciados. Há poucas horas de sono porque isto foi tudo muito rápido, a pensar e a viver já aquilo que é o clube e o perfil do plantel. Há muita gente no plantel com que trabalhei noutras andanças. Agora estou cheio de vontade para conhecê-los ainda melhor."