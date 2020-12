João Tralhão: «Temos de valorizar esta vitória contra uma grande equipa»

João Tralhão alcançou o primeiro triunfo ao terceiro jogo como treinador do Vilafranquense explicando o sentimento da equipa após o 1-0 em Mafra.





"Era uma vitória desejada por nós, não por ser o Mafra mas porque a nossa equipa trabalha muito bem, é uma equipa com caráter, com qualidade. Há muita gente que está a precisar de uma vitória para poder dar suporte ao que estão a fazer no dia-a-dia. As outras pessoas não veem e nós vemos. Obviamente que temos de valorizar esta vitória contra uma grande equipa, com belíssimos jogadores e a ser bem orientada. Claro que valoriza ainda mais a nossa vitória", frisou o técnico em declarações à Sport TV, sublinhando a mesma nota pouco depois."As vitórias dão-nos confiança. Trabalhar sobre vitórias é diferente. Já estávamos à procura de uma vitória há já algum tempo. Não vamos olhar para [os próximos] dois jogos, olhemos para a próxima final que temos, com o Estoril. Temos de descansar e defrontar uma grande equipa. Para vencer esse jogo teremos de estar no nosso limite", reiterou.O treinador que sucedeu a Quim Machado no cargo explicitou a forma como os ribatejanos alcançaram a segunda vitória na 2ª Liga (após o 2-1 em Penafiel). "Não interessa o sistema. O importante não era isso. O importante são as dinâmicas que queiramos criar com o sistema que tínhamos. Sabíamos que teríamos pela frente uma excelente equipa que nos iria empurrar para trás, que nos ia forçar muito a linha defensiva. Soubemos aguentar quando tínhamos de aguentar, sair quando tínhamos de sair, especialmente na primeira parte. Quando saímos com qualidade, conseguimos criar perigo ao Mafra, uma equipa que sabia que nos iria empurrar mas que teria algumas dificuldades defensivas quando teríamos a bola. Foi o que aconteceu. Fiquei satisfeito com isso. Na segunda parte, obviamente que jogou-se mais na raça e na solidariedade. A vitória, a mim, assenta-me bem por isso", vincou Tralhão.