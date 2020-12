João Tralhão: «Vejo a equipa a crescer e preparada para encarar qualquer adversário olhos nos olhos»

O treinador do Vilafranquense, João Tralhão, projetou o embate desta segunda-feira diante do Arouca manifestando contentamento por ver a "equipa a crescer".





"O ciclo de jogos difíceis ainda não terminou. Temos um jogo bastante difícil agora que é mais uma final. Tem sido essa a nossa postura e abordagem a cada adversário. Sabemos que este ciclo não vai terminar até ao final da temporada. Mais importante do que isso é que vejo a equipa a crescer e preparada para que possamos encarar qualquer adversário de olhos nos olhos. Obviamente que isso me dá satisfação", frisou o técnico em declarações ao Facebook da SAD ribatejana."A questão dos 15 dias de paragem passa, infelizmente, a ser normal por causa desta pandemia, em especial para o Leixões que teve alguns casos positivos que não lhes permitiu competir na última jornada. Nós, fizemos aquilo que tínhamos de fazer. Adaptámo-nos à situação e estamos prontos para competir.""Frente ao Arouca, espero um grau de competitividade muito grande. É uma belíssima equipa, bem orientada, com belíssimos jogadores. Tem feito um trajeto muito bom [na época]. Tem feito jogos com extraordinária de eficácia neste último ciclo. Nós sabemos bem que, para ter sucesso neste jogos, temos de estar no nosso melhor, no nosso limite. Temos de nos superar e ultrapassar uma equipa forte. "