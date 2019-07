João Vieira, um dos heróis da subida, renova por duas épocas

João Vieira vai acompanhar o Vilafranquense na primeira presença do clube na Segunda Liga. O avançado português havia findado o contrato que o ligava aos ribatejanos e a continuidade em Vila Franca de Xira esteve ameaçada. Contudo, "o impasse foi resolvido" segundo documentada a SAD do Vilafranquense através do Facebook oficial, revelando que o jogador, de 27 anos, assinou até 2021.





"Muito feliz por ter chegado a acordo. Acho que é bom, para mim, para o meu futuro e espero ajudar como fiz na última temporada, com trabalho, com garra e, se possível, com golos", reiterou o jogador que trocou em janeiro a União de Leiria pelo clube do Cevadeiro. "Este vai ser um campeonato muito longo e competitivo e a manutenção é o objetivo principal. Por aquilo que tenho lido, este ano temos um plantel muito competitivo, com muita qualidade e não será fácil arranjar um onze-tipo", acrescentou João Vieira que pelo Vilafranquense apontou nove golos em meia época. Alguns deles revelaram-se mesmo decisivos com aqueles que foram apontados a Vizela e U. Leria, já no playoff de acesso à 2ª Liga.Além de Wilson e Tocantins, João Vieira terá a concorrência para a frente de ataque de Leandro Souza, Amoreirinha e Leandro Antunes.