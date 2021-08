Jogador do Vilafranquense cai inanimado no jogo com o Mafra

Um jogador do Vilafranquense, Jules Mendy, caiu inaminado aos 78 minutos do jogo em casa do Mafra, referente à 4.ª jornada da 2.ª Liga. O defesa senegalês, de 26 anos, foi de pronto assistido no relvado durante alguns minutos e saiu de ambulância do relvado, já consciente e com aplausos vindos das bancadas.





O encontro prosseguiu depois da saída do futebolista e terminou com a vitória do Mafra, por 1-0 , golo de Andrezinho, logo aos 51 segundos. No final da partida, Filipe Gouveia, treinador da equipa visitante, disse esperar que tudo corra bem."Não temos ainda informações, mas os jogadores saíram para o hospital [n.d.r.: além de Mendy, Edu Machado lesionou-se e também foi para o hospital], vamos esperar e que corra tudo bem", disse o técnico à Sport TV.