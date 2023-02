Jogador do Vilafranquense conforta criança adepta do Feirense após acertar-lhe com a bola

O Feirense-Vilafranquense estava prester a terminar quando uma disputa de bola de Luís Silva, jogador dos ribatejanos, acabou por levar o esférico a embater com bastante força na cabeça de uma criança.O médio do Vilafranquense alheou-se, desde logo, do desenrolar da partida que os homens de Ricardo Chéu venceriam por 2-1 para se assegurar do bem-estar do jovem adepto da equipa de Santa Maria da Feira, acabando por trocar algumas palavras com o petiz. Um momento bonito na Liga Sabseg.