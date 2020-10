O Vidago-Vilafranquense a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal vai disputar-se no sábado, antecipando-se assim a data original do embate agendado para domingo. O jogo entre a formação do Campeonato de Portugal e a da Segunda Liga está marcado para as 15 horas.





O encontro terá lugar no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves, após o presidente do Vidago ter explicado a Record o porquê