José Varela está de regresso ao Vilafranquense após ter sido emprestado ao Leça em janeiro.





O extremo de 23 anos, formado no Real e com passagens por Loures e Aves, realizou 14 jogos e apontou dois golos no clube leceiro, que acabou por ser excluído da Liga 3 devido a dívidas fiscais.Varela havia jogado a primeira metade da temporada 2020/21 ao serviço da formação de Vila Franca de Xira pela qual cumpriu nove jogos oficiais.