Jovem Thiago Freitas inscrito na Liga

Thiago Freitas foi inscrito na Liga Portugal pelo Vilafranquense e pode ser opção já no domingo, no Estádio Comendador Joaquim Almeida de Freitas, local onde os ribatejanos farão a estreia na presente edição da Liga SABSEG, diante do Moreirense.O central brasileiro, de 19 anos, cumpriu toda a pré-temporada às ordens de Rui Borges e parece ter agradado ao novo técnico da equipa de Vila Franca de Xira. O jovem jogador chegou apenas em 2021/22, proveniente do Goiás, e alinhou na equipa de juniores do Vilafranquense.Além de Freitas, os ribatejanos contam apenas outras três opções para o eixo da defesa: Gabriel Pereira, Anthony Correia (ex-Estrela da Amadora) e Bruno Almeida (ex-V. Setúbal). Apesar da SAD vilafranquense ainda procurar uma opção para o lugar, o ex-júnior será alternativa se necessário, pelo menos para já.Já Zimbabwe, oficialmente como reforço do Vilafranquense na quinta-feira, também foi inscrito na Liga Portugal e poderá alinhar já amanhã naquele que seria uma estreia na 2ª Liga pelo clube. O médio cabo-verdiano envergou a camisola dos unionistas mas ainda no Campeonato de Portugal (3º escalão do futebol nacional à altura), em 2018/19.