Jovem Umaro Baldé chega do Marítimo para reforçar Vilafranquense

O Vilafranquense oficializou a contratação de Umaro Baldé, jovem extremo que alinhava no Marítimo. O jogador, de 22 anos, pertencia aos quadros dos insulares desde 2018 e assinou um contrato válido por duas temporadas com a equipa de Vila Franca de Xira.





Em 2020/21, Baldé cumpriu 29 jogos oficiais entre as equipas B e sub-23 do Marítimo.Na formação, Umaro Baldé alinhou no Odivelas, Sporting, Sacavenense e Tondela.Este é o 6º reforço confirmado pelos ribatejanos para a nova temporada, depois de Bruno Sousa (Casa Pia), Léo Bahia (Oliveirense), Edu Machado (ex-Leixões), Luís Ribeiro (ex-Penafiel) e Bruno Rafael (ex-BC Branco).