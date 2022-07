Júnior Franco vai reforçar o Vilafranquense

Júnior Franco vai ser reforço do Vilafranquense, segundoapurou. O médio de 27 anos, que na época não competiu, depois de defender as cores do Penafiel na campanha anterior, já ontem integrou o grupo comandado por Rui Borges que realizou um jogo de preparação com o FC Porto.Em 2020/21, fez 31 jogos pelos penafidelenses, tendo marcado três golos.Franco foi intervencionado em 2021 a um joelho e ficou arredado dos relvados durante toda a época de 2021/22, após findar contrato com o Penafiel. O último jogo oficial disputado sucedeu a 2 de maio de 2021, há mais de 14 meses.O jogador português que acabou a formação no V. Guimarães conta ainda passagens por V. Guimarães B, AD Oliveirense, Felgueiras, Pedras Salgadas, Gafanha, Famalicão e Fafe.