Junior Franco voltou a lesionar-se gravemente: «Aquilo que nos acontece não nos define mas sim a maneira como reagimos»

O joelho voltou a trair Junior Franco. O médio português foi reforço do Vilafranquense para a temporada mas uma nova lesão na pré-temporada levou-o novamente para a mesa de operações, tal como Record adiantara O jogador, de 27 anos, viu o azar bater-lhe à porta e não deverá voltar a jogar esta temporada. O último jogo oficial foi a 2 de maio de 2021, ainda na temporada 2020/21, ao serviço do Penafiel. Franco garantiu que se tornou "naquele tipo de pessoa eternamente otimista"."Tenho então mais uma luta contra mim próprio onde irei provar... a mim próprio, que aquilo que nos acontece não nos define mas sim a maneira como reagimos e ultrapassamos o que nos acontece que mostra quem somos", pode ler-se no Facebook do futebolista que não foi inscrito pelo Vilafranquense na Liga."Sobre aquilo que nos acontece pouco ou nenhum controlo temos. No muito podemos esperar, esperançosos alguns, que aquilo que nos acontece será o melhor ou então, pessimistas outros, que o pior está sempre à espreita. Mas já lá vamos.Enquanto profissional de futebol tenho a perfeita consciência que fui/sou o meu maior sabotador. Se numa fase inicial as decisões ou, em alguns raros casos, a conduta profissional não me guiaram por melhores caminhos tenho nestes últimos tempos de admitir que tem sido o corpo a trair-me. Estas são cicatrizes da segunda ligamentoplastia em pouco mais de um ano. Sem dramas, mas com realismo, foram dois duros golpes naquilo que sempre ambicionei. É de facto muito tempo afastado daquilo que realmente gostamos de fazer.Voltando ao início sou, ou melhor, tornei-me naquele tipo de pessoa eternamente otimista. Não perco, nem um segundo, o meu tempo a lamentar aquilo que me acontece. Não procuro culpados. Não encontro na sorte ou no azar bodes expiatórios que desculpabilizem aquilo que me vai surgindo. Até porque o contrário não me vai fazer sentir melhor.Tenho então mais uma luta contra mim próprio onde irei provar... a mim próprio, que aquilo que nos acontece não nos define mas sim a maneira como reagimos e ultrapassamos o que nos acontece que mostra quem somos.Agradecer ao clube União Desportiva Vilafranquense por todo o apoio que me dá. Agradecer aos meus colegas, treinadores por me fazerem sentir integrado mesmo não podendo contribuir em campo. Ao departamento médico agradecer adiantado pelo que vamos passar. Por fim, aos meus mais próximos que sofrem tanto ou mais que eu agradecer é pouco.Voltarei."