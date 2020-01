Kady Malinowski foi esta sexta-feira oficializado pelo Vilafranquense por uma temporada e meia, tal como Record havia noticiado. O médio brasileiro, de 23 anos, desvinculou-se do Estoril e quer agora ajudar a equipa orientada por Filipe Moreira e garantir a permanência na 2ª Liga em temporada de estreia.





"Ajudar o Vilafranquense a cumprir os seus objectivos é agora a minha prioridade. Prometo trabalhar bastante em prol da equipa", reiterou em declarações transcritas no Facebook dos ribatejanos.Malinowski ficou contente com as primeiras impressões. "O grupo que tive a oportunidade de conhecer hoje recebeu-me muito bem. Sinceramente, fiquei agradavelmente surpreendido. Até parece que me conheciam há muito tempo. Foi uma recepção muito agradável e tranquila. Estou pronto para o que aí vem", vincou o jogador.