Kady representou o Vilafranquense na última temporada e meia e finda contrato com os ribatejanos a 30 de junho próximo. O médio brasileiro foi esta sexta-feira anunciado como reforço do Qarabag, segundo classificado do último campeonato do Azerbaijão.





Pela formação de Vila Franca de Xira, o jogador de 25 anos cumpriu 33 jogos oficiais e apontou cinco golos. Antes, também em Portugal, já havia representado o Estoril depois de ter cumprido toda a formação no Coritiba.