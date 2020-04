Kady: «Corte de 30 por cento? O Vilafranquense pagou integralmente»

Kady Malinowski aflorou vários temas da atualidade numa conversa animada e um deles, na Segunda Liga, tem sido o corte salarial no plantel. O médio brasileiro ex-Estoril garantiu que, até agora, o Vilafranquense não seguiu o mesmo caminho de outros emblemas do mesmo escalão.





"Por enquanto não, este mês pagaram integralmente. Não há nada que aponte para o corte de 30 por cento. Vamos esperar, até agora não disseram nada", reiterou o jogador em declarações proferidas na conta de Instagram 'Resenha do Boteco', onde aferiu que os jogadores estão a cuidar-se e "a seguir as recomendações".Quando à SAD do Vilafranquense, encabeçada por Henrique Sereno, o esquerdino, de 23 anos, deixou elogios. "É tudo novo. O clube foi comprado agora. As pessoas querem mudar de uma hora para a outra. Estamos a jogar numa cidade vizinha, o estádio do Vilafranquense não suporta a 2ª Liga. Já estão a querer construir outro estádio em Vila Franca de Xira. Vai ficar muito melhor do que já é. Venho de uma grande escola que é o Coritiba e isto estava uma bagunça com o presidente passado. O novo mudou tudo no clube. Vai ficar muito bom", garantiu Kady.O jogador brasileiro reiterou que Dirceu, companheiro de equipa nos ribatejanos, é "muito importante" na sua vida e ambos têm cumprido o que é pedido pelo clube que está pela primeira vez num escalão profissional em Portugal. "Temos um plano de treinos para a semana disponibilizado para fazer em casa. Passam-nos a informação, corremos fora de casa quando é possível. Todas as semanas fazemos um treino por videoconferência para todos estarmos juntos. Entramos na aplicação e todos treinamos juntos. Não temos contacto presencial", vincou o médio que soma quatro presenças oficiais pelo Vilafranquense.Kady afirmou que não vislumbra a hipótese de o plantel entrar de férias à imagem do que aconteceu em outros clube da 2ª Liga portuguesa."Estamos em stand-by. As nossas férias são em julho, depois do dia 20 de maio. Não é possível dar férias agora porque podemos voltar à competição. Para os estrangeiros, se dessem férias, depois seria difícil para voltar, até pelos voos que estão limitados. Em Portugal toda a gente respeita e os casos estão a baixar", informou o jogador numa emissão que reuniu espectadores preferencialmente no Brasil. "Estamos no escuro, as pessoas não sabem quando regressa a competição ou se vai voltar sequer", vincou.Kady começou no futsal assumindo que "a rapidez e inteligência" que se ganham na modalidade são fundamentais para explicar o jogador que é hoje. Instado a comparar tipologias de jogadores, o ex-Estoril garantiu que "os brasileiros são muito melhores tecnicamente do que os portugueses". "Aqui a parte técnica é o melhor. Interessa é cumprir taticamente. Aqui é o mais importante, não importa se és tecnicamente pior. Se cumprires o que o treinador diz, vais jogar", desvendou o jogador que começou no Coritiba, clube pelo qual torce. Entre segundas divisões de Portugal e Brasil também assumiu diferenças."O Brasil é mais estruturado do que aqui numa comparação entre segundas divisões e falo dos clubes. O Coritiba é um clube que é de Serie A aqui e está na Serie B. Há muitos clubes no Brasil que não têm comparação com o que se passa aqui, só é possivel rivalizar com dinheiro", apontou.